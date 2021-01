L’ISIS ha rivendicato il doppio attentato suicida a Baghdad, in Iraq, che ha ucciso almeno 32 persone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lo Stato Islamico (ISIS) ha detto di essere responsabile del doppio attentato suicida di giovedì a Baghdad, in Iraq, che ha ucciso almeno 32 persone, ferendone più di cento. L’attentato era avvenuto nei pressi di un mercato di vestiti usati Leggi su ilpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lo Stato Islamico (ISIS) ha detto di essere responsabile deldi giovedì a, in, che ha32, ferendone più di cento. L’era avvenuto nei pressi di un mercato di vestiti usati

