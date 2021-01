L’infortunio di Dzeko, la Roma nei guai: l’attaccante non è stato convocato (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’infortunio di Edin Dzeko preoccupa la Roma. E’ un momento chiave della stagione del club giallorosso, la squadra di Fonseca è reduce da due partite pessime contro la Lazio in campionato e contro lo Spezia in Coppa Italia. In più ha dovuto fare i conti con la figuraccia delle 6 sostituzioni, quando il limite è di 5. Sono circolate anche voci di un possibile ammutinamento, sia per il malcontento per l’allontanamento del team manager Gianluca Gombar, ma anche per una questione privata interna, riguardante un calciatore e un membro dello staff, secondo voci circolate nella giornata di oggi. L’infortunio di Dzeko, l’attaccante out Il tecnico Fonseca si gioca la panchina sempre contro lo Spezia e non potrà contare sull’attaccante Edin Dzeko. La conferma è ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021)di Edinpreoccupa la. E’ un momento chiave della stagione del club giallorosso, la squadra di Fonseca è reduce da due partite pessime contro la Lazio in campionato e contro lo Spezia in Coppa Italia. In più ha dovuto fare i conti con la figuraccia delle 6 sostituzioni, quando il limite è di 5. Sono circolate anche voci di un possibile ammutinamento, sia per il malcontento per l’allontanamento del team manager Gianluca Gombar, ma anche per una questione privata interna, riguardante un calciatore e un membro dello staff, secondo voci circolate nella giornata di oggi.diout Il tecnico Fonseca si gioca la panchina sempre contro lo Spezia e non potrà contare sulEdin. La conferma è ...

CalcioWeb : L'infortunio di #Dzeko preoccupa l' @OfficialASRoma: l'attaccante è out - robyanzio : @_TheRealDM @TheClash976 Come te lo spieghi l’infortunio di Dzeko? - fdrp16 : Dzeko che finge l'infortunio per non giocare perchè è stato licenziato uno che ha fatto più danni alla Roma degli i… - ArdiaAlessandro : @DiMarzio L infortunio di dzeko è una balla - Ari1927 : Secondo voi ve potevano di che siccome hanno litigato Dzeko non poteva gioca domani!? No. Se inventano l’infortunio… -

Ultime Notizie dalla rete : L’infortunio Dzeko Tuttonapoli – Milik, affare fatto: cena di addio e prima parte di visite mediche programmate Forza Napoli