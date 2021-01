L’indice Rt nazionale scende sotto l’1 Oggi 13.633 nuovi casi e 472 decessi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Covid in Italia, dopo cinque settimane di crescita L’indice in diminuzione: è quanto si legge nella bozza di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità-Ministero della salute. L’Iss: «L’epidemia resta in una fase delicata». Scontro Lombardia-Roma sulla zona rossa, Fontana: «La Lombardia deve essere collocata in zona arancione, fornito sempre informazioni corrette». I dati nazionali del 22 gennaio. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Covid in Italia, dopo cinque settimane di crescitain diminuzione: è quanto si legge nella bozza di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità-Ministero della salute. L’Iss: «L’epidemia resta in una fase delicata». Scontro Lombardia-Roma sulla zona rossa, Fontana: «La Lombardia deve essere collocata in zona arancione, fornito sempre informazioni corrette». I dati nazionali del 22 gennaio.

