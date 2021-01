L’indagine antimafia in Calabria che ha coinvolto il segretario Udc Lorenzo Cesa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lorenzo Cesa, Pier Ferdinando Casini e Rocco Buttiglione (foto: Vincenzo Pinto/AFP via Getty Images)Nella giornata di ieri sono state arrestate 48 persone, nell’ambito dell’operazione Basso profilo della procura di Catanzaro. Sono coinvolti l’assessore al bilancio della Calabria dell’Unione di centro Francesco Talarico, ora ai domiciliari, e il fino a ieri segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, attualmente sotto indagini per associazione a delinquere, che si è dimesso dal suo ruolo non appena ricevuto l’avviso di garanzia. L’operazione infligge anche un duro colpo alla trattativa sulla nuova maggioranza di governo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che stava cercando sostegno proprio tra le fila dell’Udc, su cui ora il Movimento 5 stelle ha posto il veto. L’operazione ... Leggi su wired (Di venerdì 22 gennaio 2021), Pier Ferdinando Casini e Rocco Buttiglione (foto: Vincenzo Pinto/AFP via Getty Images)Nella giornata di ieri sono state arrestate 48 persone, nell’ambito dell’operazione Basso profilo della procura di Catanzaro. Sono coinvolti l’assessore al bilancio delladell’Unione di centro Francesco Talarico, ora ai domiciliari, e il fino a ieridell’Udc, attualmente sotto indagini per associazione a delinquere, che si è dimesso dal suo ruolo non appena ricevuto l’avviso di garanzia. L’operazione infligge anche un duro colpo alla trattativa sulla nuova maggioranza di governo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che stava cercando sostegno proprio tra le fila dell’Udc, su cui ora il Movimento 5 stelle ha posto il veto. L’operazione ...

robertosaviano : Come da indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, i casalesi operavano in toscana tramite due com… - StefaniaFalone : RT @La7tv: #omnibus Gaia Tortora intervista il Presidente della Commissione antimafia @NicolaMorra63 dopo gli arresti per 'ndrangheta e l'i… - La7tv : #omnibus Gaia Tortora intervista il Presidente della Commissione antimafia @NicolaMorra63 dopo gli arresti per 'ndr… - mazzuoccolo_e : RT @robertosaviano: Come da indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, i casalesi operavano in toscana tramite due commerc… - Dixy62553861 : RT @robertosaviano: Come da indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, i casalesi operavano in toscana tramite due commerc… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indagine antimafia Blitz contro la 'Ndrangheta, Lorenzo Cesa indagato per concorso esterno castelloincantato.it