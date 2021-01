Liliana Cavani parla del suo nuovo film sul tempo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Liliana Cavani tornerà molto presto sul set. Classe 1933, una delle prime registe italiane che ha avuto grande seguito, ha annunciato il suo ritorno al cinema. La sceneggiatura è pronta e aspetta solo l’inizio delle riprese, previste verso primavera. Una riflessione sul tempo Il tema centrale è appunto il tempo, la Cavani racconta di essere rimasta affascinata dai testi del fisico Carlo Rovelli, da lì ha preso piede l’idea. La regista ha detto all’Ansa: “E’ una riflessione sul tempo, un concetto difficile da definire, che appartiene al vissuto di tutti noi e che però ha leggi fisiche, matematiche. Mi hanno affascinato i libri di Carlo Rovelli, L’ordine del tempo in particolare, ci siamo conosciuti anche abbastanza casualmente, abbiamo dialogato a lungo e ne è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)tornerà molto presto sul set. Classe 1933, una delle prime registe italiane che ha avuto grande seguito, ha annunciato il suo ritorno al cinema. La sceneggiatura è pronta e aspetta solo l’inizio delle riprese, previste verso primavera. Una riflessione sulIl tema centrale è appunto il, laracconta di essere rimasta affascinata dai testi del fisico Carlo Rovelli, da lì ha preso piede l’idea. La regista ha detto all’Ansa: “E’ una riflessione sul, un concetto difficile da definire, che appartiene al vissuto di tutti noi e che però ha leggi fisiche, matematiche. Mi hanno affascinato i libri di Carlo Rovelli, L’ordine delin particolare, ci siamo conosciuti anche abbastanza casualmente, abbiamo dialogato a lungo e ne è ...

