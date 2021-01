Ligue 1 | Psg | poker al Montpellier | doppietta di Mbappé

zazoomblog : Ligue 1 2020-2021 il Psg domina contro il Montpellier: a segno Mbappé Neymar e Icardi - #Ligue #2020-2021 #domina… - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #Ligue1, poker #PSG al #Montpellier: #Icardi protagonista. Parigini in vetta - ETGazzetta : #Ligue1, poker #PSG al #Montpellier: #Icardi protagonista. Parigini in vetta - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Psg scatenato, poker al #Montpellier I parigini si prendono la vetta solitaria ?? - Mediagol : #Ligue1, il #Psg si riprende la testa del campionato: gioia Pochettino, adesso tocca al Lille. La classifica aggior… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Psg

Non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi il PSG del rientrato Mauricio Pochettino, che travolge per 4-0 il Montpellier e prosegue la sua corsa in Ligue 1. Con Mauro Icardi c ...Il Paris Saint-Germain cala il poker nell'anticipo della 21/a giornata della Ligue 1, battendo (4-0) il Montpellier sul terreno del Parco dei Principi di Parigi. Decidono il match la doppietta di Kyli ...