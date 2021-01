Ligue 1 | il PSG si riprende la testa del campionato | gioia Pochettino | adesso tocca al Lille La classifica aggiornata

Leggi su mediagol

(Di sabato 23 gennaio 2021) Grande successo per il PSG.caption id="attachment 889845" align="aligncenter" width="1024" PARIS, FRANCE - MARCH 11: (FREE FOR EDITORIAL USE) In this handout image provided by UEFA, Neymar of Paris Saint-Germain celebrates victory after the UEFA Champions League round of 16 second leg match between Paris Saint-Germain and Borussia Dortmund at Parc des Princes on March 11, 2020 in Paris, France. The match is played behind closed doors as a precaution against the spread of COVID-19 (Coronavirus). (Photo by UEFA - Handout/UEFA via Getty Images)/captionLa compagine allenata da Mauriciovince e convince. I parigini si sono imposti con il parziale di 4-0 nel match casalingo valido per la ventunesima giornata contro il Montpellier. La franchigia francese, dopo un inizio di stagione piuttosto macchinoso, si riporta almeno per una notte inalla ...