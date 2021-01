Lieto evento per il celebre attore: appena diventato papà, è nato il primo figlio! (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una notizia felicissima che vede protagonista il celebre e amatissimo attore Sergio Muniz: è diventato papà, l’annuncio per la nascita del primo figlio! Una straordinaria notizia per il celebre attore: è diventato papà, l’annuncio per la nascita del primo figlio (fonte Instagram)Una notizia felicissima che vede protagonista un talentuoso e amatissimo attore: Sergio Muniz è diventato papà, l’annuncio social per la nascita del primo figlio! Il celebre artista, originario di Bilbao, si è distinto non solo per le sue doti attoriali, ma anche per le incredibili capacità canore rivelate a “Tale e quale ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una notizia felicissima che vede protagonista ile amatissimoSergio Muniz: è, l’annuncio per la nascita delUna straordinaria notizia per il: è, l’annuncio per la nascita delfiglio (fonte Instagram)Una notizia felicissima che vede protagonista un talentuoso e amatissimo: Sergio Muniz è, l’annuncio social per la nascita delIlartista, originario di Bilbao, si è distinto non solo per le sue doti attoriali, ma anche per le incredibili capacità canore rivelate a “Tale e quale ...

