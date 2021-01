Libero: in Serie A si vince con i terzini che segnano (e il Napoli non ne ha) (Di venerdì 22 gennaio 2021) A Napoli i “terzini” un vecchio tormentone: con Di Lorenzo e il ticket Mario Rui-Hysaj non è proprio uno dei migliori reparti della Serie A. Dove invece si vince sempre di più facendo gioco sulle fasce. Le altre “grandi” hanno dei veri attaccanti, in quel ruolo. Il gioco passa sempre più da loro. Un fenomeno tattico di cui parla Libero, stamattina. “I talenti capaci di dribbling per creare superiorità numerica sono sempre più merce rara. I terzini di oggi spaccano le partite, determinandole anche in zona gol. I più devastanti e spettacolari sono, senza dubbio, Theo Hernandez del Milan e Achraf Hakimi dell’Inter. Tanto forti, e decisivi (4 gol e 5 assist in stagione per Hernandez, 6 reti e 5 assist per Hakimi), anche se in modo diverso ma allo stesso difficilmente contenibili”. Ma non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ai “” un vecchio tormentone: con Di Lorenzo e il ticket Mario Rui-Hysaj non è proprio uno dei migliori reparti dellaA. Dove invece sisempre di più facendo gioco sulle fasce. Le altre “grandi” hanno dei veri attaccanti, in quel ruolo. Il gioco passa sempre più da loro. Un fenomeno tattico di cui parla, stamattina. “I talenti capaci di dribbling per creare superiorità numerica sono sempre più merce rara. Idi oggi spaccano le partite, determinandole anche in zona gol. I più devastanti e spettacolari sono, senza dubbio, Theo Hernandez del Milan e Achraf Hakimi dell’Inter. Tanto forti, e decisivi (4 gol e 5 assist in stagione per Hernandez, 6 reti e 5 assist per Hakimi), anche se in modo diverso ma allo stesso difficilmente contenibili”. Ma non ...

