L’Eredità | Flavio Insinna commuove in diretta | la lettera emoziona

Leggi su chenews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Una nuova appassionante puntata a, il programma di successo condotto su Rai 1 da: commozione in, la(Fonte foto: Instagram, @every day)L’amato conduttorenon smette di far compagnia e allietare le serate dei tantissimi telespettatori che seguono con passione, il programma dal grande successo che regala serenità, leggerezza, cultura ma anche momenti dalle forti emozioni: proprio come in questo caso, con unache arriva al cuore di tutti. Un programma che non ha bisogno di presentazioni, quello che vede alla guida ...