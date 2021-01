L’emergenza dei compiti a distanza. Lettera (Di venerdì 22 gennaio 2021) Inviato da Maurizio Parodi - La discussione sulla didattica a distanza, del tutto legittima, anzi auspicabile, è spesso viziata da un presupposto implicito, persino inconsapevole, riconducibile alla convinzione che le criticità da più parti evidenziate siano imputabili esclusivamente alla distanza, appunto, che non riguardino l’attività in presenza; si ritiene, in altre parole, che il problema sia tecnologico e non pedagogico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021) Inviato da Maurizio Parodi - La discussione sulla didattica a, del tutto legittima, anzi auspicabile, è spesso viziata da un presupposto implicito, persino inconsapevole, riconducibile alla convinzione che le criticità da più parti evidenziate siano imputabili esclusivamente alla, appunto, che non riguardino l’attività in presenza; si ritiene, in altre parole, che il problema sia tecnologico e non pedagogico. L'articolo .

