Le Storie vere di Sanpa | Loris di Bologna | era pazzesco e gli sarò grato per sempre | ma non per questo racconterò delle balle

Loris è al lavoro, lo raggiungiamo nei minuti che può dedicarci, lavora in un negozio di vestiario a Bologna.Ciao Loris, quanti anni hai e quando sei entrato a San Patrignano?Ciao, ho 58 anni. Io sono stato un po' un ribelle. Avevo già fatto un'altra comunità a Pistoia, ma ero tornato a casa e mi ero rincontrato con la mia donna che si faceva ancora. Sono entrato a San Patrignano nel 1989. Raccontaci quei giorni.La prima volta venni giù insieme a mio padre. Vincenzo ti faceva aspettare all'entrata, dove c'era questa saletta. Quando sentì la mia storia, mi fece seguire non da una persona ma da due! Daniele e Worry, un altro ragazzo di Riccione. Mi mise in Fotolitografia. Sono stato quasi due anni lì. Ho sempre avuto un gran bel rapporto con Vincenzo. Se volevi parlare con lui, bastava che ti svegliavi prima al mattino e ...

Ultime Notizie dalla rete : Storie vere SOSTENE SCHENA: “PASSEGGIATA IN CROAZIA” CON… STORIE VERE DI AMORI ED ESOTERISMO Radio Più Crisi, chi vende un pulmino e chi è incinta senza più soldi: le storie degli Ncc toscani

Pochi aiuti e tanti debiti. Azione Ncc: “Interventi concreti e strutturati subito, situazione drammatica” Firenze, 22 gennaio 2021 - Daniele ha dovuto vendere un pulmino. Nicoletta è incinta, ha un al ...

Nicoletta Sipos, “La ragazza con il cappotto rosso” a speciale Filo Diretto

Per commemorare la Giornata della Memoria, l'Amministrazione Comunale di Parabiago, trasmette in streaming l'intervista alla giornalista e scrittrice Nicoletta Sipos, appassionata di storie di persecu ...

