Le Olimpiadi si faranno? Tokyo smentisce la cancellazione annunciata da The Times: "Voci prive di fondamento" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Arriva una pronta smentita dal Giappone riguardo alle clamorose indiscrezioni riportate dal quotidiano britannico The Times, secondo cui il Governo del Sol Levante avrebbe rinunciato all'organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo a causa della pandemia. La testata ha riportato che i nipponici starebbero cercando una formula per salvare la faccia e tenere viva la possibilità di ricandidarsi nel 2032. Un funzionario degli organizzatori ha chiaramente dichiarato in conferenza stampa: "Vorremmo smentire per intero i resoconti in questione, e affermare che sono del tutto privi di fondamento". Il primo ministro Yoshihide Suga è stato altrettanto esplicito durante una sessione parlamentare: "Sono determinato a ospitare i Giochi Olimpici sicuri a Tokyo, come segno della vittoria dell'umanità sul nuovo ...

