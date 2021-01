Le Olimpiadi di Tokyo sono cancellate: clamoroso annuncio dal Giappone (Di venerdì 22 gennaio 2021) . La decisione deve ancora essere resa nota ed ufficiale. Come riportano diversi organi di stampa internazionale le Olimpiadi di Tokyo che si sarebbero dovuto tenere nel 2020 e poi posticipate all’estate 2021 a causa della pandemia di Covid sono state annullate. La pandemia mondiale non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 gennaio 2021) . La decisione deve ancora essere resa nota ed ufficiale. Come riportano diversi organi di stampa internazionale lediche si sarebbero dovuto tenere nel 2020 e poi posticipate all’estate 2021 a causa della pandemia di Covidstate annullate. La pandemia mondiale non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

