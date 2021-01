UgoBaroni : RT @alda7069: Senza cedere chiediamo giustizia e #veritaperGiulioRegeni e #MarioPaciolla. Ricordiamo #PadreDallOglio, ancora nelle mani dei… - Teresa02247224 : RT @ArcGuid: #veritaperGiulioRegeni e #MarioPaciolla. Ricordiamo #PadreDallOglio, ancora nelle mani dei suoi rapitori e con lui tutti quell… - RobertaVestri : RT @alda7069: Senza cedere chiediamo giustizia e #veritaperGiulioRegeni e #MarioPaciolla. Ricordiamo #PadreDallOglio, ancora nelle mani dei… - uliso57 : RT @alda7069: Senza cedere chiediamo giustizia e #veritaperGiulioRegeni e #MarioPaciolla. Ricordiamo #PadreDallOglio, ancora nelle mani dei… - Notiziedi_it : Le mani dei Casalesi sulle aziende: 12 misure cautelari -

Ultime Notizie dalla rete : mani dei

NapoliToday

Lisa Vittozzi, biatleta italiana, sta affinando la forma in vista dell’appuntamento clou della stagione, ovvero i Campionati mondiali che si disputeranno dal 9 al 21 febbraio a Pokljuka (Slovenia). Ma ...«Risulta provato che Manuela Bailo non morì per l’effetto del traumatismo patito al capo, che le furono inferti uno o due tagli alla gola, che questa azione lesiva fu commessa quando la giovane era an ...