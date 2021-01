Le fatine Winx tornano in una serie dark e young-adult - (Di venerdì 22 gennaio 2021) Serena Nannelli Le protagoniste del celebre cartoon, nella versione live action, sono adolescenti divise tra vita scolastica, problematiche dell’età e minacce sovrannaturali di matrice horror Esce oggi su Netflix la serie tv Fate: The Winx Saga e l’avviso è d’obbligo: dimenticate il cartoon originale, “Winx Club”, uscito per la prima volta nel lontano 2004 e durato per otto stagioni. Si tratta di due prodotti totalmente diversi perché differente è il target cui sono destinati. Iginio Straffi (già creatore del cartone animato e qui produttore esecutivo, assieme a Brian young) ha scelto di dedicare la versione live-action delle sue fatine al pubblico degli adolescenti e dei giovani adulti. Del resto, i bambini di allora sono cresciuti e, più che sull’effetto nostalgia ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Serena Nannelli Le protagoniste del celebre cartoon, nella versione live action, sono adolescenti divise tra vita scolastica, problematiche dell’età e minacce sovrannaturali di matrice horror Esce oggi su Netflix latv Fate: TheSaga e l’avviso è d’obbligo: dimenticate il cartoon originale, “Club”, uscito per la prima volta nel lontano 2004 e durato per otto stagioni. Si tratta di due prodotti totalmente diversi perché differente è il target cui sono destinati. Iginio Straffi (già creatore del cartone animato e qui produttore esecutivo, assieme a Brian) ha scelto di dedicare la versione live-action delle sueal pubblico degli adolescenti e dei giovanii. Del resto, i bambini di allora sono cresciuti e, più che sull’effetto nostalgia ...

Noovyis : (Fate: The Winx Saga, la recensione: Le fatine di casa Rainbow diventano adolescenti) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Fate: The Winx Saga, la recensione: Le fatine di casa Rainbow diventano adolescenti… - idesirerauhl : @almosthesunrise Per me il problema non è l'inglese ma è che hanno cambiato proprio il concept. Winx è super colora… - zazoomblog : Le Winx dall’animazione al live action: chi sono le fatine in arrivo su Netflix - #dall’animazione #action:… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Le Winx dall’animazione al live action: chi sono le fatine in arrivo su Netflix -

Ultime Notizie dalla rete : fatine Winx Le fatine Winx tornano in una serie dark e young-adult ilGiornale.it Le fatine Winx tornano in una serie dark e young-adult

Le Winx del celebre cartoon, nella versione live action, sono adolescenti divise tra vita scolastica, problematiche dell’età e minacce sovrannaturali di matrice horror ...

“Fate: The Winx Saga”: trama, cast e trailer

Con più drama che magia, la serie live-action adattamento delle avventure delle famose fate è destinata ai più giovani ...

Le Winx del celebre cartoon, nella versione live action, sono adolescenti divise tra vita scolastica, problematiche dell’età e minacce sovrannaturali di matrice horror ...Con più drama che magia, la serie live-action adattamento delle avventure delle famose fate è destinata ai più giovani ...