Le eccezioni in Italia sono la norma | ecco quattro esempi per me significativi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Le vicende anomale – che dovrebbero essere una eccezione, come dice la stessa parola – divengono sempre più frequenti, se non semplicementeli, nel nostro Paese. Prendo alcuni– fra grandi e piccole questioni – che mi sembrano. 1. Il primo riguarda l’evasione fiscale. Con circa 150 miliardi di evasione l’anno (su un totale di entrate fiscale di circa 450 miliardi), l’ha il record della evasione in Europa. E poiché siamo in emergenza sanitaria a causa del Covid, ricordo che la spesa totale per la sanità inè di 110 miliardi annui. Il deterrente più efficace – il carcere per i grandi evasori – non è nemmeno preso in considerazione, per cui L’Institut de criminologie et de droit pénal ci diceva pochi anni fa che i detenuti per reati economici – e soprattutto per ...