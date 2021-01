Le Converse sono le scarpe del momento | da Kamala Harris a Rick Owens

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Perché in questi giorni non si parla che di Converse? Si tratta di calzature iconiche, certo, ma le sneaker sono presenti sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo ormai da decenni. A puntare i riflettori sulle intramontabili Chuck Taylor ci ha pensato, prima in punta di piedi durante tutta la campagna elettorale e poi in copertina di Vogue US come Vicepresidente degli Stati Uniti, la carismatica Kamala Harris, che le ha rese di fatto un nuovo simbolo di potere e influenza comunicativa: è anche grazie alle celebri e comodissime scarpe infatti, che gli americani hanno percepito la sua vicinanza al popolo e alle loro esigenze. Ma non solo, perché le Converse sono tornate di recente anche in passerella, reinterpretate proprio in questi giorni per la collezione maschile Autunno/Inverno 2021-22 di Rick Owens.