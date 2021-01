L’AMERICA DI BIDEN | ”PIÙ MORTI CHE NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE | ALTRI 500 000 MORTI ENTRO FEBBRAIO” OBBLIGO MASCHERINE E QUARANTENA PER I VIAGGIATORI

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il presidente Joeha dipinto un quadro cupo di ciò che è in serbo per gli Stati Uniti mentre la pandemia continua, emanando restrizioni di viaggio e suggerendo che mezzo milione di americani moriranno a causa del virusla fine del prossimo mese. Affiancato dal vicepresidente Kamala Harris e dallo zar del corona Anthony Fauci,ha tenuto il suo primo briefing sul Covid-19 giovedì, controbilanciando il suo messaggio iniziale di tristezza e malinconia insistendo sul fatto che “l’aiuto è in arrivo”. “Le cose continueranno a peggiorare prima di migliorare”, ha detto, spiegando che “non siamo entrati in questo casino dall’oggi al domani e ci vorranno mesi per cambiare le cose”.Iinternazionali che arrivano negli Stati Uniti non solo dovranno essere testati per il ...