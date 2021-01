Lady Marchisio | “Claudio allenatore? Mai dire mai Seno rifatto | dopo 8 anni sono riuscita a…”

Leggi su golssip

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Roberta Sinopoli ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi ammiratori, concedendosi su Instagram. La moglie diha toccato anche argomenti legati al futuro del marito e temi decisamente personali.caption id="attachment 110159" align="alignnone" width="506" Instagram/caption"in futuro? Non credo... ma maimai! Se seguo ancora la Juve? Con tutti questi juventini in casa per forza. Se tifo Juve? Ogni tanto anche un po' granata. Mi piace tantissimo il calcio e l'ho sempre seguito perché mio papà ha giocato per tanti", ha dichiarato Roberta su Instagram. E poi spazio anche ad una domanda personale, alla quale la moglie diha risposto con schiettezza: "Se mirifatta ...