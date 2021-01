La Zecca dello Stato rende omaggio a medici e infermieri | ecco la nuova moneta da 2€

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUnada 2€ è stata coniata dallaperreche dall’inizio della pandemia da Covid-19 hanno lottato contro un nemico invisibile. L’immagine sullaraffigura un uomo e una donna con camice, mascherina, stetoscopio e cartellina medica e in alto la scritta: “Grazie”. Laconta di battere tre milioni di esemplari – per un valore complessivo di sei milioni di euro – che avranno normale corso legale. Una scelta diversa da quella fatta in Francia, dove sono state già emesse monete da due euro con la scritta “Merci” per ringraziaree ...