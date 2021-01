La Vita In diretta, la lite e poi la sospensione della trasmissione – IL VIDEO (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il conduttore del programma La Vita in diretta ha bruscamente interrotto il collegamento. L’intervistato: “È censura di Stato.” Poco fa alla Vita in diretta il conduttore Alberto Matano, dopo il rifiuto di mettere la mascherina da parte di un ristoratore di Trieste, ha chiuso il collegamento scusandosi col pubblico. Appoggio in pieno la scelta: questo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il conduttore del programma Lainha bruscamente interrotto il collegamento. L’intervistato: “È censura di Stato.” Poco fa allainil conduttore Alberto Matano, dopo il rifiuto di mettere la mascherina da parte di un ristoratore di Trieste, ha chiuso il collegamento scusandosi col pubblico. Appoggio in pieno la scelta: questo L'articolo proviene da YesLife.it.

RaiUno : Un grande show, tanti ospiti, l'importanza della musica nella nostra vita. Siete curiosi? Non perdetevi questa ser… - robertospek : @BiankitaCG @trash_italiano Una giornalista molto brava e tosta, molto sincera e diretta. A qualcuno non piacerà. Ciao, buona vita! - AnnaMar19130070 : RT @Iperbole_: Poco fa alla Vita in diretta il conduttore Alberto Matano, dopo il rifiuto di mettere la mascherina da parte di un ristorato… - DrCappa : @carmencen I senatori a vita come la #Segre non sono stati votati da nessuno Sono al #Senato per nomina diretta no… - anna_1951 : @antoniotenorep1 Sei una persona diretta non mandi a dire le cose. Sai cosa vuoi e questo fa di te una persona sicu… -