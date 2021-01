La svolta di Washington sull’omicidio di Jamal Khashoggi (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Cia declassificherà una nota segreta che confermerebbe le responsabilità del principe saudita Mohamed bin Salman nell’omicidio del giornalista ucciso a Istanbul nel 2018. Una decisione che ridisegnerà i rapporti con Riyadh. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Cia declassificherà una nota segreta che confermerebbe le responsabilità del principe saudita Mohamed bin Salman nell’omicidio del giornalista ucciso a Istanbul nel 2018. Una decisione che ridisegnerà i rapporti con Riyadh. Leggi

La Cia declassificherà una nota segreta che confermerebbe le responsabilità del principe saudita Mohamed bin Salman nell’omicidio del giornalista ucciso a Istanbul nel 2018. Una decisione che ridisegn ...

La svolta Usa: per lo Yemen c’è una speranza

Che lo Yemen assurga al ruolo di volano della ripresa dei negoziati tra Washington e Teheran? Sarebbe quasi un miracolo. Perché sino a ora hanno dominato fame, bombardamenti, malattie, distruzione met ...

Che lo Yemen assurga al ruolo di volano della ripresa dei negoziati tra Washington e Teheran? Sarebbe quasi un miracolo. Perché sino a ora hanno dominato fame, bombardamenti, malattie, distruzione met ...