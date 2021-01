La senatrice di Italia Viva che cancella a penna il volto di Vito De Filippo (appena tornato nel PD) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un gesto di pessimo gusto da parte di una senatrice di Italia Viva. Donatella Conzatti ha condiviso sui social (prima su Twitter, anche se ora ha rimosso il post, e poi sulla sua pagina Instagram) una vecchia foto che risale al 2019, prima dell’arrivo della pandemia da Covid. Uno scatto che immortala tutti i grandi protagonisti che hanno dato vita alla stagione politica di Italia Viva. Ma in quella foto c’è un particolare importante e sgradevole: il volto di Vito De Filippo è stato cancellato a penna. LEGGI ANCHE > Il tweet tutto sbagliato di TgCom24 sulla «regina nera di Italia Viva» Questa l’immagina che ancora compare sul profilo Instagram della senatrice di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un gesto di pessimo gusto da parte di unadi. Donatella Conzatti ha condiviso sui social (prima su Twitter, anche se ora ha rimosso il post, e poi sulla sua pagina Instagram) una vecchia foto che risale al 2019, prima dell’arrivo della pandemia da Covid. Uno scatto che immortala tutti i grandi protagonisti che hanno dato vita alla stagione politica di. Ma in quella foto c’è un particolare importante e sgradevole: ildiDeè statoto a. LEGGI ANCHE > Il tweet tutto sbagliato di TgCom24 sulla «regina nera di» Questa l’immagina che ancora compare sul profilo Instagram delladi ...

LiaQuartapelle : Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per ind… - you_trend : ?? VOTO CHIAVE Fiducia a #Conte, a sorpresa la senatrice di Forza Italia Mariarosaria #Rossi vota Sì - valeriafedeli : Il senso dello Stato, di responsabilità e di cura per l’Italia nella scelta di #LilianaSegre di votare la fiducia c… - boscowood : RT @LiaQuartapelle: Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per indicar… - RosaMaiuccaro : RT @LiaQuartapelle: Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per indicar… -