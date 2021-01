La rivoluzione del vaccino anti-COVID che accelera la ricerca su cancro e sclerosi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Quando gli scienziati hanno iniziato a cercare uncontro il coronavirus SARS-CoV-2 all’inizio del 2020, hanno fatto attenzione a non promettere un rapido successo. Come riporta un articolo apparso di recente su Nature, ilfatto più velocemente, dalla fase di campionamento a quella di approvazione, ci ha messo 4 anni per vedere la luce: era quello per la parotite negli anni ’60. Sperare perciò in unentro l’estate del 2021 sembrava molto ottimista. “Eppure ci hanno messo 42 giorni. Unain campo medico”, ci conferma la Professoressa Anna Rubartelli, docente presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e membro del gruppo Scienziate per la Società. “Se ce l’avessero detto, non ci avremmo creduto. Ma il bello della ...