La pupa e il secchione | ma veramente? Con chi confonde Camilleri | il brutto sospetto sulla bellona

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Una gaffe clamorosa. Gravissima. Non era mai accaduto prima: a una concorrente de Lae il, show di Italia 1 condotto da Andrea Pucci, viene sottoposta una foto di Andrea. Ma lei risponde: "È Cristiano Malgioglio". Questa mattina abbiamo chiamato Cristiano, che ha detto: "Vorrei essere la millesima parte di, ho letto tutti i suoi libri". Secondo una parte dei social la concorrente potrebbe aver fatto volontariamente quella gaffe per far parlare di sé. Infatti, in rete è andata subito in tendenza. "Ma arriva da un altro pianeta?", tuonano alcuni utenti del web. Una figuraccia.. Impossibile non conoscerlo.