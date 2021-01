La Pupa e il Secchione: ecco come è andato l’esordio per Laura Antonelli, l’influencer di Pomezia (FOTO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Torna su Italia 1 La Pupa e il Secchione (e viceversa). Ieri sera, giovedì 21 gennaio 2021, è andata in onda la prima puntata. Tra i concorrenti in gara in questa edizione c’è anche, lo ricordiamo, Laura Antonelli, influencer di Pomezia. La Pupa e il Secchione: conosciamo più da vicino la pometina Laura Antonelli Laura ha 19 anni ed è originaria di Pomezia (Roma), nella vita è un’influente specializzata in beauty e moda. Ha partecipato al videoclip Tuer di Hiro e A prima vista di Shakalab feat Davide Shorty. E’ arrivata seconda a Miss Pomezia ma anche vinto la fascia di Miss la bella d’Italia e Miss prima pagina. Su Instagram è seguitissima. Con il suo profilo (@Laura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Torna su Italia 1 Lae il(e viceversa). Ieri sera, giovedì 21 gennaio 2021, è andata in onda la prima puntata. Tra i concorrenti in gara in questa edizione c’è anche, lo ricordiamo,, influencer di. Lae il: conosciamo più da vicino la pometinaha 19 anni ed è originaria di(Roma), nella vita è un’influente specializzata in beauty e moda. Ha partecipato al videoclip Tuer di Hiro e A prima vista di Shakalab feat Davide Shorty. E’ arrivata seconda a Missma anche vinto la fascia di Miss la bella d’Italia e Miss prima pagina. Su Instagram è seguitissima. Con il suo profilo (@...

QuiMediaset_it : Siete pronti per il primo appuntamento con #LaPupaEIlsecchioneEViceversa? Conduce #AndreaPucci, al suo fianco… - bubinoblog : #ASCOLTITV 21 GENNAIO 2021: CHE DIO CI AIUTI, DAYDREAMER, LA PUPA E IL SECCHIONE, LAZIO-PARMA - AndreaParre87 : È anche per #LaPupaeilSecchione se oggi esistono stuoli di 30-40enni che chiedono ai propri genitori con espression… - topazofblossom : RT @_RoteFuchs: Nel 2021 ancora la Pupa e il Secchione, che Paese evoluto. - CorriereCitta : La Pupa e il Secchione: ecco come è andato l’esordio per Laura Antonelli, l’influencer di Pomezia (FOTO) -