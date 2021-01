La poesia dei Pane&Guerra per i 100 anni del Partito Comunista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Per i 100 anni del Partito Comunista una poesia da e per i Pane&Guerra 21 gennaio 2021. L’hanno scritta Stefania Burnelli e Dario Cangelli Falce e martelloè sequenza binarianell’era dei bitper l’ora di storia,è tweet e notificadi un secolo corsolontano da qui.Come il compleannodi un compagno di scuolasegnalato da facebook.Un tempo che svapora,un tag per i followers.Ma falce e martelloè un drappo di stoffache sbatte sui volti,è il canto di genteche spinge nel giornoun tempo che cresce.È un fregio d’orgoglio,è punta che preme,che tiene e che geme.È un’àncora al fondodi un cielo di stelle.Non solo un emojiper esprimere un mood. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Per i 100delunada e per i Pane&Guerra 21 gennaio 2021. L’hanno scritta Stefania Burnelli e Dario Cangelli Falce e martelloè sequenza binarianell’era dei bitper l’ora di storia,è tweet e notificadi un secolo corsolontano da qui.Come il compleannodi un compagno di scuolasegnalato da facebook.Un tempo che svapora,un tag per i followers.Ma falce e martelloè un drappo di stoffache sbatte sui volti,è il canto di genteche spinge nel giornoun tempo che cresce.È un fregio d’orgoglio,è punta che preme,che tiene e che geme.È un’àncora al fondodi un cielo di stelle.Non solo un emojiper esprimere un mood. L'articolo BergamoNews.

