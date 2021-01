La nuova generazione di mercato (Di sabato 23 gennaio 2021) Il nuovo strumento della UE è una delle cause della crisi di governo scatenata dal gruppo di Italia Viva; Renzi ha fatto delle critiche di merito e metodo sul Piano di Ripresa e Resilienza di Conte, le cui bozze precedentemente divulgate sono state sostituite da una versione approvata dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio, e che adesso passerà all’esame del Parlamento. L’intero pacchetto di provvedimenti si chiama pomposamente Next Generation EU, per un totale di 750 mld di €, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 23 gennaio 2021) Il nuovo strumento della UE è una delle cause della crisi di governo scatenata dal gruppo di Italia Viva; Renzi ha fatto delle critiche di merito e metodo sul Piano di Ripresa e Resilienza di Conte, le cui bozze precedentemente divulgate sono state sostituite da una versione approvata dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio, e che adesso passerà all’esame del Parlamento. L’intero pacchetto di provvedimenti si chiama pomposamente Next Generation EU, per un totale di 750 mld di €, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

