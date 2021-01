La musica che gira intorno, ultimo appuntamento stasera 22 Gennaio su Rai uno (Di venerdì 22 gennaio 2021) stasera 22 Gennaio, su Rai Uno, dopo il successo della scorsa settimana, l’ultimo appuntamento de “La musica che gira intorno” di Fiorella Mannoia. Lo show, in onda dal teatro 1 di Cinecittà World, è un omaggio alla musica come colonna sonora della nostra vita. Il titolo “La musica che gira intorno” è esso stesso un omaggio al brano di Ivano Fossati del 1983. Lo show è un racconto della vita attraverso la musica e le storie interpretate da Fiorella Mannoia che permette di rievocare ricordi, sia personali che collettivi. Come ha dichiarato la stessa Fiorella Mannoia “Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare… le nostre storie… ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)22, su Rai Uno, dopo il successo della scorsa settimana, l’de “Lache” di Fiorella Mannoia. Lo show, in onda dal teatro 1 di Cinecittà World, è un omaggio allacome colonna sonora della nostra vita. Il titolo “Lache” è esso stesso un omaggio al brano di Ivano Fossati del 1983. Lo show è un racconto della vita attraverso lae le storie interpretate da Fiorella Mannoia che permette di rievocare ricordi, sia personali che collettivi. Come ha dichiarato la stessa Fiorella Mannoia “Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare… le nostre storie… ...

