La musica che gira intorno | stasera in tv | torna Fiorella Mannoia su Rai 1 | chi sono gli ospiti

torna lo show "La musica che gira intorno" dopo il successo della prima puntata. Appuntamento da non perdere con Fiorella Mannoia questa sera, venerdì 22 gennaio, su Rai 1 in prima serata con la seconda e ultima puntata del programma che celebre la musica. La musica che gira intorno, stasera in tv: chi sono gli ospiti Nella puntata, che andrà in onda dal teatro1 di Cinecittà World, saranno presenti importanti personaggi del mondo musicale, del cinema, del teatro e della televisione. Tra gli ospiti artisti come Giorgia, Marco D'Amore, Alessandra Amoroso, Alessio Boni, Emma, Massimo Ghini, Ornella Vanoni, Vinicio Marchioni, Brunori SAS, ...

