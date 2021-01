“La musica che gira intorno” ospiti seconda puntata di stasera (Di venerdì 22 gennaio 2021) La musica che gira intorno ospiti seconda puntata del 22 gennaio ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lachedel 22 gennaio ...

teatrolafenice : ?? Buon compleanno a @PlacidoDomingo, che da anni tempra i nostri animi con la sua voce e la sua incrollabile fede i… - FiorellaMannoia : LA MUSICA CHE GIRA INTORNO Qualche immagine del dietro le quinte della puntata di domani sera... ?? Vi piacciono l… - FiorellaMannoia : LA MUSICA CHE GIRA INTORNO. Ci vediamo venerdì su @RaiUno ?? #lamusicachegiraintorno Ph R. Panucci Se volete, pote… - LaBombetta76 : @NicolaPorro @CorradoOcone Guarda che se non ti piace la musica pop non è un problema eh - _girlfromMars : Se si apprezza e ascolta musica di altri artisti non significa necessariamente che si sia multi tho -