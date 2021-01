La musica che gira intorno oggi 22 gennaio su Rai 1 | tutti gli ospiti di Fiorella Mannoia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Media di 4 milioni di spettatori per la serata dedicata allaconprotagonista la scorsa settimana. Esi cerca di replicare con ascolti altrettanto buoni!222021 ci aspetta il secondo e ultimo appuntamento con “Lache”, un programma che celebra lae il suo ruolo come colonna sonora della nostra vita. Che cosa vedremo questa sera?e i suoici hanno emozionato moltissimo nel corso del primo appuntamento, tra riflessioni e. Tanto spettacolo nella prima serata di Rai 1 e momenti di grande magia, considerato anche il periodo storico in cui viviamo, con la ...