La musica che gira intorno | gli ascolti della prima puntata

Leggi su tpi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Come sono andati glitvde Lache, lo show di Fiorella Mannoia in onda su Rai 1 venerdì 15 gennaio 2021? L’esordio del programma è stato seguito da 3.998.000 spettatori con il 17 per cento di share. Laè stata particolarmente ricca di emozioni. Nello spettacolo diretto da Duccio Forzano, Edoardo Leo ha fatto una riflessione sulla tragedia dell’olocausto. Alessandro Siani ha voluto ricordare Diego Armando Maradona. Ambra Angiolini ha duettato con Fiorella Mannoia sulle note dello straordinario successo di “T’appartengo”, poi ha parlato del lungo periodopandemia e delle speranze per il futuro. Streaming e tv Abbiamo visto gli...