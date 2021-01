La morte di Maradona | il medico Luque ha falsificato la firma | il carcere è certo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Emergono nuovi dettagli dopo ladi Diego Armando, si complica sempre di più la posizione delpersonale Leopoldo. E’ passato già un pò di tempo dal decesso del calciatore più forte di tutti i tempi, ma ovviamente non è stato dimenticato. Sono emerse anomalie dall’autopsia e la verità è ancora tutta da scoprire. Cosa rischia ilArrivano nuove conferme,avrebbe contraffatto ladel Pibe de Oro su alcuni documenti. Secondo la legge argentina ha commesso il reato di manipolazione di documenti privati, che prevede una pena da sei mesi a due anni di reclusione. Nello specifico avrebbe contraffatto laper avere la cartella clinica e probabilmente nascondere eventuali negligenze nel ...

CalcioWeb : Nuovi retroscena dopo la morte di #Maradona - Scass_andra : @BorisSollazzo @massimozampini @juventusfc @sscnapoli La morte di Maradona è stata salutata con commozione da tanti juventini. - Vince7914 : @tsken_ Si questi sono i dati dei tweet della lucarelli, fosse come dice lei ancora aspettiamo le conseguenze della… - Sport_Fair : Morte #Maradona, il carcere è quasi certo per il medico #Luque Gli aggiornamenti - ottopagine : Morte di Maradona, si indaga su una presunta firma falsa -

Ultime Notizie dalla rete : morte Maradona

Mentre l'indagine per omicidio colposo prosegue, si fa sempre più nebuloso il quadro della situazione in cui versava il Pibe de Oro negli ultimi mesi della sua vita ...L'analisi calligrafica del perito non ha lasciato spazi a dubbi: Leopoldo Puque ha contraffatto alcuni importanti documenti dell'argentino.