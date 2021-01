La minaccia di Google | «L’Australia ci costringe a pagare per le news? Noi blocchiamo il motore di ricerca»

(Di venerdì 22 gennaio 2021)sta cercando di dare una risposta governativa all’annoso problema dellesue sui social network. Per i servizi che queste Big Companies offrono a livello informativo, infatti, si sta parlando da diverso tempo di corrispondere delle cifre agli editori che scelgono la strada di consentire ao a Facebook di utilizzare il proprio flusso di notizie all’interno dei feed dedicati degli OTT.sta predisponendo un nuovo codice normativo che prevede, da parte dello Stato, di stabilire i costi delle transazioni economiche relative al mercato delle. Una soluzione cheritiene non praticabile, tanto dare la chiusura deldiin Australia. LEGGI ANCHE > ...

giornalettismo : O le news o la vita. #Google minaccia così l'Australia. Il premier: 'Chi vuole lavorare qui da noi è il benvenut… - antocalderone : Google minaccia di sospendere il suo motore di ricerca in Australia - _MatteoRoselli_ : Una minaccia a dir poco vergognosa. Quello che reclama l’Australia è sacrosanto. Con gli introiti pubblicitari… - HDblog : Editoria online, Google minaccia di andarsene dall'Australia - zazoomblog : Google minaccia di sospendere il suo motore di ricerca in Australia - #Google #minaccia #sospendere #motore -

Ultime Notizie dalla rete : minaccia Google

Se la nuova legge sul copyright sarà approvata così com'è, dice Google, non si vedono altre soluzioni sostenibili economicamente ...Braccio di ferro con il governo di Canberra per un disegno di legge che mira a far pagare alle piattaforme digitali le notizie che condividono ...