La manifattura mantiene l' occupazione

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Manifatturiero in controtendenza su lavoro e: solo il 5% degli imprenditori prevede una forte riduzione del personale nel 2021 e solo il 13% attende il superamento del blocco dei licenziamenti per ridurre il proprio organico: riduzione che nel 94% dei casi va da 1 a 5 dipendenti. Ma c’è di più: 1 impresa su 3 ha in previsione nuove assunzioni. È quanto emerge dall’indagine congiunturale che noi di Confimi Industria, Confederazione dell’industria manifatturiera privata italiana, abbiamo condotto intervistando i nostri associati sull’andamento del secondo semestre 2020 e chiedendo loro una previsione per i primi sei mesi dell’anno appena iniziato. E le previsioni lasciano ben sperare sul lato: il 59% del campione dichiara di mantenere stabile il proprio organico e vi è un 32% di imprenditori che prevede nuove assunzioni. Il ...