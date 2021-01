La lotta al Covid-19 rilancia l’intesa tra Budapest e Mosca (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’ente regolatorio farmacologico ungherese ha approvato l’uso dello Sputnik V, il vaccino russo contro il Covid-19 sviluppato dall’Istituto Gamaleya ed efficace al 92 per cento nel prevenire il morbo. A confermarlo è stato Gergely Gulyas, capo di gabinetto del primo ministro Viktor Orban, che ha inoltre chiarito come il ministro degli esteri Peter Szijjarto si InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’ente regolatorio farmacologico ungherese ha approvato l’uso dello Sputnik V, il vaccino russo contro il-19 sviluppato dall’Istituto Gamaleya ed efficace al 92 per cento nel prevenire il morbo. A confermarlo è stato Gergely Gulyas, capo di gabinetto del primo ministro Viktor Orban, che ha inoltre chiarito come il ministro degli esteri Peter Szijjarto si InsideOver.

Radio1Rai : Le priorità del nuovo presidente #Biden: covid, economia, clima e razzismo. E nella lotta alla pandemia d’ora in po… - virginiaraggi : Lotta al Covid, lavoro, ripresa dell’economia. Servono risposte concrete. Non c’è tempo per pensare a poltrone e gi… - SkyTG24 : Nella lotta al coronavirus, #Israele vanta al momento un primato, ovvero quello del primo Paese al mondo per numero… - transnazionale : USA: mascherine, test, vaccini; Biden inverte la rotta nella lotta al covid-19 #spaziotransnazionale informa - Corriere_Salute : La lotta alla pandemia non è fatta solo dai vaccini, ma anche dai farmaci per trattare tutti i pazienti già infetti… -

Ultime Notizie dalla rete : lotta Covid Covid: dagli Stati Uniti 5 milioni di dollari per la lotta al virus IL GIORNO COVID IN RSA: “È DISARMANTE MA INSIEME CONTINUIAMO A LOTTARE”

BARZIO – Ci sono momenti nella vita in cui ti sembra di avere tutto nelle mani, che tutto possa andare bene, brillare, andare per il verso giusto. Ripenso ad esempio alla settimana di Natale: riuscire ...

Avviata in Valle somministrazione seconde dosi vaccino Covid

E' iniziata questa mattina all'ospedale Parini di Aosta e in tutti i presidi sanitari valdostani autorizzati la somministrazione delle seconde dosi di vaccini Covid-19. Coinvolti sono una settantina d ...

BARZIO – Ci sono momenti nella vita in cui ti sembra di avere tutto nelle mani, che tutto possa andare bene, brillare, andare per il verso giusto. Ripenso ad esempio alla settimana di Natale: riuscire ...E' iniziata questa mattina all'ospedale Parini di Aosta e in tutti i presidi sanitari valdostani autorizzati la somministrazione delle seconde dosi di vaccini Covid-19. Coinvolti sono una settantina d ...