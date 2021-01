La Lombardia torna in zona arancione: un pasticcio che fa male alle istituzioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lombardia tornerà in zona arancione da domenica. E’ questo l’esito concreto del duro confronto che da questa mattina è in corso tra Regione Lombardia e Governo nazionale in merito ai dati sbagliati e al vero responsabile dell’errore. Ovviamente ciascuno addossa la colpa all’altro ed è praticamente scontato che a dare un parere definitivo sulla vicenda saranno i giudici, dato che il Presidente Attilio Fontana invita a “smettere di calunniare” la Lombardia e il centrosinistra paventa azioni legali nel caso emergessero responsabilità da parte della Regione. Vedremo, quindi, chi sarà riconosciuto responsabile di uno stop che ha ovviamente inciso in modo fortemente negativo sull’economia, la coesione sociale e – giova ripeterlo, visto che a pochi sembra interessare veramente – agli studenti costretti ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Latornerà inda domenica. E’ questo l’esito concreto del duro confronto che da questa mattina è in corso tra Regionee Governo nazionale in merito ai dati sbagliati e al vero responsabile dell’errore. Ovviamente ciascuno addossa la colpa all’altro ed è praticamente scontato che a dare un parere definitivo sulla vicenda saranno i giudici, dato che il Presidente Attilio Fontana invita a “smettere di calunniare” lae il centrosinistra paventa azioni legali nel caso emergessero responsabilità da parte della Regione. Vedremo, quindi, chi sarà riconosciuto responsabile di uno stop che ha ovviamente inciso in modo fortemente negativo sull’economia, la coesione sociale e – giova ripeterlo, visto che a pochi sembra interessare veramente – agli studenti costretti ...

