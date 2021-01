La Lombardia torna arancione, rischia anche la Sardegna. I cambi di colore previsti da domenica (Di venerdì 22 gennaio 2021) La conferenza dell’Istituto superiore di sanità è stata rimandata a domani, ma i primi cambi di colore si stanno già profilando. Stando a quel che emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale, sono 4 le Regioni/PPAA a rischio alto (zona rossa), contro le 11 della settimana scorsa, 11 quelle a rischio moderato (di cui 5 ad alto rischio peggioramento) e 6 quelle a rischio basso. Come da nuovo Dpcm, la classificazione del rischio viene stilata considerando l’incidenza per 100 mila abitanti, i nuovi casi segnalati nella settimana, il trend settimanale con i focolai (se in aumento o diminuzione), stima puntuale dell’Rt, esistenza di zone rosse e allerte sulla resilienza dei servizi sanitari territoriali. Rischio alto: Pa/Bolzano Sardegna Sicilia Umbria Rischio moderato: Emilia Romagna Friuli Venezia ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) La conferenza dell’Istituto superiore di sanità è stata rimandata a domani, ma i primidisi stanno già profilando. Stando a quel che emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale, sono 4 le Regioni/PPAA a rischio alto (zona rossa), contro le 11 della settimana scorsa, 11 quelle a rischio moderato (di cui 5 ad alto rischio peggioramento) e 6 quelle a rischio basso. Come da nuovo Dpcm, la classificazione del rischio viene stilata considerando l’incidenza per 100 mila abitanti, i nuovi casi segnalati nella settimana, il trend settimanale con i focolai (se in aumento o diminuzione), stima puntuale dell’Rt, esistenza di zone rosse e allerte sulla resilienza dei servizi sanitari territoriali. Rischio alto: Pa/BolzanoSicilia Umbria Rischio moderato: Emilia Romagna Friuli Venezia ...

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - SkavenDe : RT @byoblu: Facendo un’analisi comparata tra quello che succede oggi e quello che succedeva tra marzo e aprile del 2020, il cosiddetto picc… - SerglocSergio : La #Lombardia torna in zona arancione: i dati inviai dalla Regione all'Iss erano sbagliati - pinofaraci54 : @BelpietroTweet Con due voti la Lombardia torna in zona gialla. - coldnessoul : RT @zazoomblog: La Lombardia torna in zona arancione: i dati inviti dalla Regione allIss erano sbagliati - #Lombardia #torna #arancione: #… -