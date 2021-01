La Lombardia torna arancione Attesa per la nuova ordinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Istituto superiore di Sanità: «Rivalutazione del monitoraggio necessaria alla luce della rettifica fornita dalla Regione Lombardia». Attesa per il provvedimento del ministero, il cambio potrebbe scattare domenica. Il sindaco di Bergamo: «Una notizia importante soprattutto per le scuole». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Istituto superiore di Sanità: «Rivalutazione del monitoraggio necessaria alla luce della rettifica fornita dalla Regione».per il provvedimento del ministero, il cambio potrebbe scattare domenica. Il sindaco di Bergamo: «Una notizia importante soprattutto per le scuole».

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - Agenzia_Ansa : Torna ad essere la #Lombardia la regione con il maggior incremento di casi #Covid in #Italia: 2.587 in 24 ore, segu… - laliunicoamor : Ma quindi in Lombardia si torna a scuolaaaa??????? - laprovinciacr : Covid, l'indice Rt torna sotto l'1: Lombardia verso la zona arancione - zazoomblog : Lombardia: in rosso per errore torna in arancione - #Lombardia: #rosso #errore #torna -