La Lombardia ha un'aria irrespirabile: collaborerà per migliorare la situazione di Milano? (Di venerdì 22 gennaio 2021) I pessimi dati relativi all'inquinamento in Lombardia devono necessariamente fare riflettere, anche perché è francamente sbalorditivo che si superi per quattro giorni consecutivi il limite di 50 µg/m³ di Pm10 mentre è in vigore la zona rossa. Il persistente sforamento ha portato all'adozione di misure di primo livello in tutti i comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che, eventualmente, volessero aderirvi su base volontaria. Già questo è un po' curioso, visto che di aria inquinata si muore. Ancora più sorprendente mi è sembrata la reazione dell'assessore lombardo all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo alla pubblicazione sulla prestigiosa rivista The Lancet di uno studio dal quale emerge che Brescia e Bergamo hanno il tasso di mortalità da particolato fine (Pm 2.5) più alto in Europa. Secondo l'esponente di Regione Lombardia tale studio si basa ...

