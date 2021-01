La lingua Covid e altri nuovi sintomi da tenere sotto controllo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche la lingua può presentare sintomi causati dall'infezione del coronavirus. Alcuni medici inglesi l’hanno definita «lingua Covid» e si caratterizza per le ulcere che si sviluppano in bocca di pazienti positivi al Sars CoV-2. A segnalare questo sintomo, finora meno considerato rispetto a febbre, tosse, difficoltà respiratorie e perdita di gusto e olfatto, è stato il professor Tim Spector , epidemiologo del King’s College of London. Spector, in un tweet, afferma «una persona su cinque con Covid presenta ancora sintomi meno comuni che non figurano nell'elenco ufficiale della PHE (Public Health England), come eruzioni cutanee. Così come un numero crescente di persone ha mostrato lingua Covid e strane ulcere alla ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anche lapuò presentarecausati dall'infezione del coronavirus. Alcuni medici inglesi l’hanno definita «» e si caratterizza per le ulcere che si sviluppano in bocca di pazienti positivi al Sars CoV-2. A segnalare questo sintomo, finora meno considerato rispetto a febbre, tosse, difficoltà respiratorie e perdita di gusto e olfatto, è stato il professor Tim Spector , epidemiologo del King’s College of London. Spector, in un tweet, afferma «una persona su cinque conpresenta ancorameno comuni che non figurano nell'elenco ufficiale della PHE (Public Health England), come eruzioni cutanee. Così come un numero crescente di persone ha mostratoe strane ulcere alla ...

