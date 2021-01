(Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA - "Che brividi ieri sera quando sei entrato. Un anno molto difficile con alti e bassi, però tu non hai mai. Sono molto fiera e orgogliosa di te. Ti amo amore mio". Parole bellissime di ...

salvione : La Lazio riabbraccia Lulic. La moglie: “Non hai mai mollato” - laziolibera : La Lazio riabbraccia Lulic. La moglie: “Non hai mai mollato” - sportli26181512 : La #Lazio riabbraccia Lulic. La moglie: “Non hai mai mollato”: Il capitano è tornato in campo dopo un calvario lung… - LALAZIOMIA : SOCIAL | Correa segna la via da seguire e riabbraccia Lulic: “Andiamo avanti!” | FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio riabbraccia

Corriere dello Sport

Il capitano della Lazio è tornato in campo, dopo quasi un anno, nella sfida di Coppa Italia contro il Parma . Il capitano della Lazio è tornato in campo, dopo quasi un anno, nella sfida di Coppa Itali ...La Lazio ha riabbracciato il suo Capitano. Senad Lulic è tornato in campo dopo 11 mesi: Immobile e Cataldi lo hanno celebrato ...