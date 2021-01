La gestione del settore alimentare nelle mani dei Casalesi

Leggi su agi

(Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Ledeidi nuovo nel business dell'. Una inchiesta dei carabinieri e della polizia penitenziaria, coordinata dalla procura di Napoli, ha portato a 12 misure cautelari per associazione a delinquere di stampo mafioso, riciclaggio e intestazione fittizia di beni, reati aggravati ai fini di agevolare il clan di appartenenza. L'indagine ha al centro il potente clan del Casertano e soprattutto Filippo Capaldo, nipote del boss Michele Zagaria e suo erede, ed è partita a maggio 2019. Capaldo, fino a quando non è finito in cella al regime carcerario del 41-bis, il carcere duro con pochi e filtrati contati con l'esterno e gli altri detenuti, con la collaborazione dei fratelli Nicola e Mario Francesco, e dei fedelissimi Paolo Siciliano e Alfonso Ottimo, ha diretto il clan assumendo una posizione dominante nel ...