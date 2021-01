La Germania loda l' Italia | ' Vaccinati più velocemente i sanitari'

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Durante una conferenza stampa a Berlino, il ministro della Salute tedesco Jens Spahn hato la campagna di vaccinazione in corso in. "Sono statiprima i, e questo funziona ...

peterkama : La Germania loda l’Italia: «Vincente la scelta di vaccinare prima i sanitari» - Sgommato : @DiegoFusaro Approfondisci le tue letture. -

Ultime Notizie dalla rete : Germania loda

Corriere della Sera

“In Italia sono stati vaccinati prima i sanitari, e questo funziona più velocemente”. Lo ha detto il ministro della Salute Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino, in un passaggio dedicato al confr ...“In Italia sono stati vaccinati prima i sanitari. Questo funziona più velocemente“. Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino loda la strategia della campagna vaccin ...