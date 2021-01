La fidanzata di Dybala | Oriana Sabatini confessa | “Credo di essere bisessuale”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021)del calciatore della Juventus Paulo, hato di. La bellissima showgirl argentina ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram con il gioco vero o falso. Proprio uno dei suoi ammiratori le ha chiesto senza troppi giri di parole se fosse. Questa la risposta di: “Vero? Se proprio devo mettermi un’etichetta,di sì”. Già in passato la modella aveva affermato di sentirsi a proprio agio con la sua sessualità: “Non c’è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono, però non ho pregiudizi in materia“. SportFace.