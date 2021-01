La faccia tosta di Monti | “Merito della Merkel se in Italia c’è il governo europeista di Conte”

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo averlo criticato e aver votato la fiducia col naso turato, Mariosi improvvisa consigliere di. “Non deve cercare di avere più ‘responsabili’, ‘volenterosi’ o ‘costruttori’ ma deve cercare di allargare la maggioranza. Un’emergenza di questo tipo deve essere affrontata con uno schieramento largo. Ormai sembra essere chiaro che la linea di demarcazione è tra gli europeisti e gli altri. Penso a Renzi, una volta archiviate le tattiche politiche, e a Forza”. Lo dice il senatore Mario, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “L’alta popolarità diè sicuramente dovuta anche ad un suo senso pacato e rassicurante. Ma mai nella storia nessuno si è trovato a gestire un fondo europeo di tali dimensioni. E’ la condizione ideale per un politico”, aggiunge l’ex commissario Ue, ...

rosettacat1 : @Misurelli77 Certo che è colpa loro, è da una settimana che sbraitano, e hanno fatto anche ricorso. Rivedere i dati… - maurispinello : @ilRomanistaweb @deangelisRR Che faccia tosta - LinaLucerto : @manginobrioches @RobertoRedSox Ci vuole davvero una incommensurabile faccia tosta! - 507172dd3828437 : RT @vitosemeraro7: @salcinz Stanno facendo quanto chiesto da Renzi una volta costretto ad andarsene, ed hanno la faccia tosta di dire che… - NC4551 : @RegLombardia Una bella faccia tosta. Siamo la regione che ha avuto Gallera e ora Moratti come Assessori. I risulta… -

Ultime Notizie dalla rete : faccia tosta

Il Tempo

Abbiamo dimostrato che non vogliamo fermarci, lotteremo fino alla fine', ha detto il portiere polacco. Prima di esprimersi sulla corsa scudetto: 'Inter e Milan stanno facendo molto bene, i rossoneri c ...Il portiere bianconero in vista del match con il Bologna: "Occorre stare attenti, soprattutto dietro. Quella di Mihajlovic è una bella squadra" ...