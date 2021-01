La crisi di governo secondo Mastella: «Come una commedia greca». E su Bonafede: «Mia moglie potrebbe astenersi» – Il video (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tirano venti di incertezza. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha fatto sapere che la moglie, la senatrice del gruppo Misto, Sandra Lonardo, potrebbe astenersi sulla relazione del Guardasigilli sulla giustizia, prevista per il 27 gennaio in Senato. «Di sicuro non voterà a favore. Mia moglie è perplessa su Alfonso Bonafede. A lei non piace l’idea che ha fatto della giustizia. Il giustizialismo fino alle estreme conseguenze. Non vota contro ma a favore non lo so». Si asterrà? «Vediamo», ha detto a “Un giorno da pecora”. Quanti “responsabili” servono per andare avanti Poi, a proposito della crisi di governo che in questi giorni ha tenuto banco, Mastella ha spiegato che il premier Conte, per garantire una stabilità al ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tirano venti di incertezza. Il sindaco di Benevento, Clemente, ha fatto sapere che la, la senatrice del gruppo Misto, Sandra Lonardo,sulla relazione del Guardasigilli sulla giustizia, prevista per il 27 gennaio in Senato. «Di sicuro non voterà a favore. Miaè perplessa su Alfonso. A lei non piace l’idea che ha fatto della giustizia. Il giustizialismo fino alle estreme conseguenze. Non vota contro ma a favore non lo so». Si asterrà? «Vediamo», ha detto a “Un giorno da pecora”. Quanti “responsabili” servono per andare avanti Poi, a proposito delladiche in questi giorni ha tenuto banco,ha spiegato che il premier Conte, per garantire una stabilità al ...

Ultime Notizie dalla rete : crisi governo Governo, crisi in diretta. Tabacci vede Di Maio a Palazzo Chigi: «Serve governo nuovo, non un piccolo rimpasto» Il Messaggero De Luca: «Crisi governo? Riforma più urgente è la riapertura dei manicomi»

Crisi di governo: D’Incà cerca di far votare la fiducia al senatore M5S Castiello, ma è ricoverato per Covid

