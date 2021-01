La calciatrice viola Tessel Middag in visita agli Uffizi

Leggi su dire

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La calciatrice di Fiorentina Women’s Tessel Middag, recente acquisto del club gigliato, studentessa universitaria di Storia e grande appassionata di storia dell’arte, in visita alla Galleria degli Uffizi, oggi al suo secondo giorno di riapertura. La 28enne di Amsterdam, nella nazionale olandese fino al 2018 e reduce dal suo primo goal in maglia viola (nel 3-1 di Fiorentina-San Marino di domenica scorsa) non era mai stata agli Uffizi prima d’ora: a salutarla, in Galleria, ha trovato il direttore Eike Schmidt. I due si sono concessi uno scatto ‘in posa sportiva’ davanti al gruppo scultoreo del Laocoonte di Baccio Bandinelli. “L’unione tra sport e arte fa la forza della cultura”, ha commentato Schmidt.